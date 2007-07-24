Шуфрич гарантирует безопасный вывоз фосфора из Украины

Безопасный вывоз химикатов в Казахстан гарантировал в эфире "5 канала" главный спасатель страны Нестор Шуфрич. Во вторник пополудни, крайний срок - в среду, цистерны с фософором отправятся в Казахстан.

"Он (поезд) нигде не будет останавливаться. Он будет обходить все большие города и, безусловно, в первую очередь Киев, о чем столько говорили. Его будут сопровождать два пожарных поезда. Безопасность будет обеспечена максимальная, скорость передвижения будет минимальной и сопровождение будет по всему пути следования к границе", отметил министр.