Катера ВМС Украины прибыли в Варну

Учебные катера ВМС Украины “Смела” и “Новая Каховка” сегодня прибыли с визитом в порт болгарского города Варна.

Как передает корреспондент УНИАН, на борту катеров находятся 56 курсантов ІІІ и ІV курсов Севастопольского военно-морского института им. Нахимова, которые проходят двухнедельную морскую практику.

По сообщению пресс-центра командования ВМС Украины, планируется, что в Варне, где катера пробудут до 23 июля, будущие украинские офицеры посетят Военно-морскую академию ВМС Болгарии им. Вапцарова, ознакомятся с выдающимися достопримечательностями города.

Перед этим катера посетили турецкую Тузлу, где курсанты, в частности, побывали в Военно-морской академии ВМС Турции.

Потом “Смела” и “Новая Каховка” возьмут курс на румынскую Констанцу. Возвращение катеров в Севастополь ожидается 31 июля.

Как сообщал УНИАН, главное задание этого плавания - приобретение опыта морской практики будущими офицерами ВМС, а также демонстрация украинского Военно-морского флага в зарубежных странах.