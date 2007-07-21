Генпрокурор недоволен следователями, оперативниками и Министерством образования

Генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО не доволен уровнем надзора прокуратуры над оперативно-розыскной деятельностью.

Как передает корреспондент УНИАН, это он отметил сегодня во время расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры.

«Проблемы с надзором над оперативно-розыскной деятельностью существуют. Они вам всем известны, и вам известны причины», - сказал он, добавив, что главной причиной недостатков в процессе надзора над оперативно-розыскной деятельностью является несовершенство действующего законодательства.

В то же время, по словам А.МЕДВЕДЬКО, несмотря на это, надзор над оперативно-розыскной деятельностью нуждается в улучшении.

Он отметил, что во время совещания работников правоохранительных органов обсуждалась ситуация, сложившаяся в Министерстве образования и науки, особенно в период сдачи абитуриентами вступительных экзаменов в учебные заведения. Однако до сих пор, отметил он, ситуация существенно не изменилась.

«Потому нужно улучшить работу тех органов, которые должны обнаруживать такие ситуации», - сказал генпрокурор.

Он также отметил, что всего в государстве за первое полугодие текущего года в результате оперативно-розыскной деятельности обнаружено 150 преступлений. При этом по 46 из них возбуждены уголовные дела и 39 – направленные в суды. Положительным фактом является то, по его словам, что ни одно дело пока не закрыто.