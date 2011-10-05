Скандал вокруг инсулинового завода: регионы могут остаться без лекарств?

Руководство ООО «Торговый дом «Индар» не допустили на инсулиновый завод «Индар».

Об этом УНИАН сообщила заместитель директора ООО «Торговый дом «Индар» Ярослава СТАРОСТЕНКО.

Она объяснила, что общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Индар», в соответствии с выигранными тендерами, осуществляет поставки инсулина в регионы за государственные средства.

Однако, «на сегодняшний день поставки инсулина в регионы оказались под угрозой из-за того, что все материальные ценности, лекарственные средства сейчас находятся на ул. Оросительной, 5, в складских помещениях завода «Индар», к которым нас не допускают», - заявила Я.СТАРОСТЕНКО.

По ее словам, руководство ЧАО «Индар» пытается «нам всячески препятствовать, в частности, с помощью решения Хозяйственного суда г. Киева, заблокировали счета предприятия. Из-за этого фактически парализована хозяйственная деятельность предприятия, что может привести к сбоям поставок инсулинов в регионы, и даже к их прекращению».

При этом Я.СТАРОСТЕНКО возмутилась тем, что руководство ЧАО «Индар» отчитывается об объемах отгруженных лекарств. «А почему отчитывается, что отгрузили на 10 миллионов гривень лекарств - что это за лекарства? - спрашивает заместитель директора ООО «Торговый дом «Индар». - Эти отчеты - только в сообщениях прессы, никаких документов, подтверждающих осуществление поставок в регионы – нет». (УНИАН: 3 октября пресс-служба ЧАО «Индар» распространила сообщение, в котором, в частности, отмечается, что «за июль-сентябрь 2011 года завод "Индар" выполнил все поставки инсулинов в регионы в соответствии с заказами в стопроцентном объеме. Общая сумма, на которую были отгружены инсулины, начиная с июля 2011 года, составляет 24 миллиона гривень. На протяжении сентября заводом реализовано медицинских препаратов на 10 миллионов гривень. Больше всего осуществлено поставок в Харьковскую, Львовскую и Винницкую области».)

Тем более, заявила Я.СТАРОСТЕНКО, «как нам известно, никакого импорта не происходило с момента прихода рейдеров. То есть, никаких химических реактивов за границей, которые необходимы для изготовления инсулинов, не закупали».

Кроме того, говорит заместитель директора ООО «Торговый дом «Индар», руководству «ООО «Торговый дом «Индар» стало известно, что «производство - в частности, культивирование - работает через день, тогда как при нормальных условиях работы оно должно работать в две смены в сутки. Все это настораживает».

Как заявила в комментарии УНИАН председатель парламентского комитета по вопросам здравоохранения Татьяна БАХТЕЕВА, ей «очень хочется, чтобы это был государственный завод, потому что государству он принадлежал, и был незаконно приватизирован. Мы предлагаем создать временную следственную комиссию, завтра должны голосовать в Верховной Раде, ожидаем лишь решения Регламентного комитета».

Т.БАХТЕЕВА пообещала, что как только вСК приступит к работе, «мы будем иметь право рассматривать документы, обязательно будет выездное заседание, и будем сразу давать интервью и будем говорить все, как оно есть».

Справка УНИАН. ЗАО «Индар» основано 14 августа 1997 года в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины «Об организации производства отечественных инсулинов». Предприятие выпускает более 60% инсулинов, которые изготовляются в Украине.

Государство в 2000 году внесло свои 70,7% акций «Индара» в уставный фонд ГАК «Укрмедпром».

В 2008 году 70,7% акций завода приобрела компания Storke Holdings Limited. Это решение было обжаловано в суде, и три года длилось судебное рассмотрение.

Однако, как свидетельствуют очевидцы, в ночь на 8 июля 2011 года около сотни бойцов «Беркута» ворвались на территорию завода, чтобы провести на завод представителей новых владельцев предприятия. 11 июля пресс-служба предприятия со ссылкой на нового директора предприятия Евгения КОНОНЕНКО распространила сообщение, что предприятие работает в нормальном режиме.

19 сентября Хозяйственный суд г. Киева по иску Генеральной прокуратуры Украины признал за государством право собственности на пакет акций ЗАО "Индар", единственного в Украине предприятия по производству отечественных инсулинов, которые были незаконно переданы офшорной компании "Сторк Холдингз Лимитед".

По информации ГПУ, судом признано за государством в лице Государственной акционерной компании "Укрмедпром" право собственности на 11 437 581 акцию ЗАО "Индар", которые истребованы у указанной компании и должны быть возвращены государству, проинформировали в ГПУ.