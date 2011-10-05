Начался процесс по делу о торговле человеческими органами

В Косове сегодня предстали перед судом семеро обвиняемых в торговле человеческими органами, сообщает Радио Свобода.

По данным следствия, они привлекали доноров из ряда стран – в том числе России, Молдавии и Казахстана, – обещая по 15 тысяч евро за орган. Утверждается, что в 2008 году в клинике в Приштине было проведено не менее 30 нелегальных трансплантаций.

Вопрос о торговле органами в Косове приобрел особую актуальность после обнародования доклада комиссии Совета Европы, в котором утверждалось, что в 90-е годы к деятельности такого рода были причастны и некоторые нынешние руководители Косова.

Миссия Евросоюза в Косове создала специальную группу по расследованию этих обвинений.