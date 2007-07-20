Тюремный романс. Певица противостоит эпидемии туберкулёза

11-00 Украинская певица, автор и исполнитель современных украинских романсов Ольга Богомолець с благотворительным концертным туром побывает в местах лишения свободы. Цель Концертного тура - привлечь внимание общества к проблеме эпидемии туберкулеза в исправительных заведениях. 20 июля о 11-00 концерт в Черниговской исправительной женской колонии. Телефон: 8(050) 98-474-86.

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