В перестрелке с преступниками погибли двое милиционеров, четверо ранены

В перестрелке с преступниками погибли двое милиционеров, еще четверо ранены.

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, чрезвычайное происшествие произошло в ночь с 29 на 30 сентября в Одесской области. Личность одного из участников перестрелки с милиционерами достоверно известна, - это ДИКАЕВ Аслан Имранович, 1982 года рождения, который разыскивается за убийство.

Согласно сообщению, сотрудники уголовного розыска получили оперативную информацию о том, что А.ДИКАЕВ, который является гражданином Российской Федерации, нелегально проживает в Одессе и совершает убийства на заказ. Это милиционеры выяснили, занимаясь раскрытием двойного убийства, которое было совершено 29 июня этого года в селе Баранинцы, Закарпатской области. Там были застрелены двое мужчин.

Оперативники установили автомобиль, на котором передвигался А.ДИКАЕВ. Его черный ВАЗ-2110 был замечен неподалеку от Одессы. На посту ГАИ возле села Кошары машину остановил инспектор ДПС. За рулем находился А.ДИКАЕВ. Он передал документы и вышел из автомобиля, чтобы открыть багажник.

В этот момент сотрудники спецподразделения «Беркут» начали операцию по задержанию. А.ДИКАЕВ бросил в их сторону две гранаты, и начал стрелять из пистолета ТТ, а пассажир, который находился на переднем сидении, открыл огонь из автомата Калашникова, проинформировали в МВД.

Один из бойцов «Беркута» выстрелом ранил автоматчика. Но третий из преступников успел затянуть раненого назад в машину, и она скрылась с места происшествия, говорится в сообщении.

В результате перестрелки четверо милиционеров ранены. Двое погибли – 21-летний Виктор Коженко, работник «Беркута», и 40-летний работник ГАИ Александр Розмарица.

Все сотрудники милиции ориентированы на розыск автомобиля ВАЗ-2110, черного цвета, госномер ВЕ 6181 АР, в котором во время происшествия было, как минимум, трое мужчин. Один из разыскиваемых – А.ДИКАЕВ, 29.08.1982 г.р., уроженец г. Волгоград Российской Федерации. Паспорт гражданина РФ 9600 №322042, заграничный паспорт РФ №627423531. Кроме того, может использовать документы на имя гражданина Молдовы Tabac Nicolai 04.02.1981 г.р.

Приметы: рост 160-165 см, худощавое телосложение, лицо худое, смугловатое, волосы темные, короткие, высокий лоб, густые брови, тонкие губы.

Преступники особо опасны и вооружены, подчеркнули в МВД.

Милиция просит всех, кто владеет какой-либо информацией о разыскиваемых, срочно сообщить в милицию по телефону «102». Дежурная часть Департамента уголовного розыска МВД Украины – (044) 256-10-63. Управление уголовного розыска УМВД Украины в Одесской области - (048) 725-32-16.