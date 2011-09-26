Колесников поведал, какая звезда будет петь на открытии «Олимпийского»

На церемонии открытия национального спортивного комплекса «Олимпийский» 8 октября выступит всемирно известная колумбийская певица ШАКИРА.

Как сообщает Информационный центр «Украина-2012», об этом сегодня во Львове заявил вице-премьер-министр - министр инфраструктуры Украины Борис КОЛЕСНИКОВ.

Отвечая на вопрос журналистов о том, кто из звезд будет задействован в открытии двух арен в Киеве и Львове, вице-премьер ответил: «Киевскую арену откроет та же звезда, которая «закрывала» чемпионат мира в Йоханнесбурге. Относительно Львова, открытию арены больше всего подойдет голос АНАСТЕЙШИ».

В сообщении отмечается, что ШАКИРА имеет огромный опыт выступлений перед поклонниками футбола. К тому же, ее песня Waka Waka стала официальным гимном чемпионата мира по футболу в Южно-Африканской Республике, который состоялся летом 2010 года.

Личная жизнь певицы также неразрывно связана с футболом – в марте этого года певица официально подтвердила свои романтические отношения с игроком сборной Испании и «Барселоны» Жераром ПИКЕ.

Как сообщал УНИАН, ранее Б.КОЛЕСНИКОВ отмечал, что в церемонии открытия НСК "Олимпийский" примут участие более тысячи артистов. Феерическое открытие комплекса смогут увидеть до 58 тысяч зрителей.