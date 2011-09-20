В киевских школах введут энергосберегающие технологии

В 2012 году в учебных заведениях Оболонского района столицы начнется реализация пилотного проекта по замене тепловых насосов и внедрению энергосберегающих технологий. Об этом во время посещения школы № 18 сообщил глава Киевской городской государственной администрации Александр Попов. "Сейчас пятнадцать проектов по установке тепловых насосов в учреждениях бюджетной сферы проходят экспертизу. После ее завершения мы начнем финансирование", - цитирует Попова агентство Украинские национальные новости.

Также он отметил, что стоимость одного такого проекта - 2-2,5 млн грн, а окупаемость - 4-5 лет.

Кроме того, глава КГГА добавил, что до конца года Киевская городская государственная администрация вынесет на утверждение сессии Киевсовета программу по внедрению энергосберегающих технологий на 2011-2015 годы, предусматривающую сокращение расходов на энергоносители до 20%.

"Если в этом году наши затраты составят около 700 млн грн, то после внедрения энергосберегающих технологий городской бюджет будет экономить приблизительно 140 млн грн ежегодно", - сказал Попов.

Как сообщало агентство, правительство будет поддерживать внедрение энергосберегающих технологий в учебных заведениях.