Волынская область может пострадать от горения фосфора, а не его утечки

До получения детальных результатов экспертиз дополнительные меры безопасности на Волыни в связи с техногенной катастрофой, произошедшей в соседней Львовской области, приниматься не будут.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Волынской облгосадминистрации Владимир БОНДАРЬ сообщил сегодня на экстренном заседании штаба гражданской обороны.

По его словам, предварительные результаты экспертиз воздуха и почвы не вызывают обеспокоенности. Количество токсических веществ в воздухе является нормальным, такое, как и было до катастрофы. По мнению В.БОНДАРЯ, пока рано говорить о негативных последствиях техногенной катастрофы, поскольку еще нет окончательных результатов исследования.

В.БОНДАРЬ также отметил, что пока неизвестно, каким будет влияние выброса фосфора на продукты питания, но с сегодняшнего дня в Гороховском районе области прекращен прием молока на молокозаготовительные и молокоперерабатывающие пункты. С молока взяты пробы на наличие вредных веществ. Кроме того, в этом же районе прекращена жатва до выявления содержания вредных веществ в зерновых.

По данным санэпидемстанции, пробы воздуха в нескольких районах области, в частности Гороховском, Кивецивском, Рожищенском и городе Луцк не подтвердили наличие вредных веществ. Детальные результаты проведения экспертизы почвы станут известны через несколько дней.

Кроме того, в Гороховском районе, прилегающем к Львовской области, организованы медицинские пункты на местах, которые будут работать круглосуточно в случае поступления жалоб от жителей района на плохое самочувствие. На данный момент известно о двух случаях обращения с симптомами, похожими на отравление парами фосфора, однако пациенты не находятся в тяжелом состоянии и не госпитализированы. „Нет ни массовых, ни единичных обращений", - отметил губернатор.

Также В.БОНДАРЬ попросил волынян не пить воду из открытых водоемов, не выпасать скот, не находиться в низинах, где возможно скопление фосфорных испарений, по возможности находиться в помещении с закрытыми окнами и дверями, не употреблять алкоголь. Однако он отметил, что это предостережение „профилактическое", а не для того, чтобы испугать людей. «У нас нет сегодня на территории области оснований нагонять на людей ужас, но их, по крайней мере, нужно проинформировать о том, что произошло», – отметил он.

Участники заседания также отметили, что катастрофа произошла не на территории Волынской области, однако жители области могут пострадать не от утечки, а от продукта горения фосфора.