В Украине на аукцион выставили гитару группы Queen

В Украине на благотворительный Интернет-аукцион выставлена легендарная гитара группы Queen.

Об этом УНИАН сообщили в Фонде Елены ПИНЧУК «АНТИСПИД».

Сегодня, 5 сентября, весь мир отмечает 65-й день рождения самого знаменитого человека, умершего от СПИДа, – Фредди Меркьюри. В этот день в Украине на благотворительный on-line аукцион «Звезды на продажу» выставлена легендарная гитара группы Queen, The Brian May Signature Guitar, с автографом знаменитого гитариста и друга Фредди Меркьюри – Брайана Мея. Фонд «АНТИСПИД», организовавший этот аукцион в партнерстве с сайтом Korrespondent.net, этим лотом сегодня начал второй этап проекта, в котором примут участие звезды украинской, российской и мировой сцены. На первом этапе аукционных интернет-торгов организаторы собрали более полумиллиона гривень на новейшее оборудование по очистке донорской крови для Киевского областного центра крови.

Каждую неделю на торги выставляются по три звездных лота, а всего их будет более ста. Торги проходят на площадке интернет-аукциона Aukro.ua.

По призыву Фонда Елены Пинчук «АНТИСПИД» знаменитые украинские и зарубежные спортсмены, музыканты, дизайнеры и телеведущие объединились, чтобы принять участие в беспрецедентном для Украины благотворительном on-line аукционе «Звезды на продажу». Они выставили на продажу свое время и свой талант, чтобы собрать средства на новейшее оборудование по очистке донорской крови. Благодаря этому оборудованию тысячи людей, которые нуждаются в переливании крови, будут защищены от инфицирования ВИЧ и многими другими опасными инфекциями.

Первый этап аукциона успешно прошел с 14 марта по 30 июня 2011 года. За это время на on-line торгах было продано 40 лотов. Самыми дорогими лотами первого этапа стали «Гольф с Андреем Шевченко» - 250 тыс. грн., «Урок вокала от Джамалы» - 50 тыс. грн. и «Фоторепортаж со Светланой Лободой» - 25 тыс. грн.

На средства, собранные в ходе аукциона «Звезды на продажу», Фонд Елены Пинчук «АНТИСПИД» приобретет уникальное обеззараживания донорской крови – первый в Украине аппарат INTERCEPT. Он обеспечивает стопроцентную очистку от различных вирусов и бактерий, находящихся в тромбоцитах и плазме, которые угрожают безопасности донорской крови. Пост-дезинфекция позволяет сохранить кровь, снизить уровень ее выбраковывания (сейчас это от 7% до 25%) и уменьшить процент доноров, которые отстраняются от сдачи крови (до 10% доноров).

Такое оборудование уже работает в Европе – в частности, во Франции, Германии и Швейцарии. В соседней России работает уже более 50 таких аппаратов. Благодаря Фонду «АНТИСПИД» и каждому, кто примет участие в аукционе и «купит» свою звезду, в Украине такое оборудование впервые появится в сентябре 2011 года.