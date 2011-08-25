В Хмельницком открылся XII Международный фестиваль моноспектаклей
04:22, 25 августа 2011Общество
1004
Участвуют театры 11 стран
В Хмельницком сегодня открылся XII Международный фестиваль моноспектаклей «Відлуння-2011».
Как передает корреспондент УНИАН, в фестивале примут участие театры из Украины, России, Беларуси, Литвы, Армении, Израиля, Франции, Польши, Германии, Киргизстана и Эстонии.
Фестиваль продлится до 30 августа, за это время зрители смогут посмотреть 13 спектаклей.
Международный фестиваль моноспектаклей «Відлуння» является единственным украинским фестивалем, который проходит при поддержке ЮНЕСКО.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter