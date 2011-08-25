В Хмельницком открылся XII Международный фестиваль моноспектаклей

В Хмельницком сегодня открылся XII Международный фестиваль моноспектаклей «Відлуння-2011».

Как передает корреспондент УНИАН, в фестивале примут участие театры из Украины, России, Беларуси, Литвы, Армении, Израиля, Франции, Польши, Германии, Киргизстана и Эстонии.

Фестиваль продлится до 30 августа, за это время зрители смогут посмотреть 13 спектаклей.

Международный фестиваль моноспектаклей «Відлуння» является единственным украинским фестивалем, который проходит при поддержке ЮНЕСКО.