Как дискредитируется ВНО и множатся золотомедалисты

Не по душе была система внешнего оценивания и части работников вузов. Ведь начал пересыхать мощный источник дополнительных доходов от торговли конституционным правом на получение доступа к высшему образованию. В спину ВНО забит огромный осиновый кол...

Вступительные экзамены возвращаются?

Еще не успела пройти эйфория у нынешних руководителей Минобразования от вроде бы «успешного» проведения в 2011 году внешнего оценивания знаний абитуриентов, как в печати появилось сообщение о результатах социологического опроса, организованного компанией Research&BrandingGroup несколько недель назад. По данным этого опроса 48% украинцев считают, что необходимо во вступительную кампанию вернуть вступительные экзамены.

Нет никаких оснований не верить или абсолютно однозначно воспринять эту информацию. Конечно, можно было бы стать на сторону некоторых комментаторов этой новости, решивших, что такое исследование заказано образовательным министерством и отдельными вузами с целью последующего наступления на систему внешнего оценивания. Или поддержать мысль других, что его вроде бы инициировали покровители отдельных абитуриентов-незнаек нынешних и будущих, чтобы создать видимость «народной» поддержки возвращения вступительных экзаменов. Однако, по нашему мнению, ситуация не так однозначна.

Для начала обратимся к результатам опросов, которые проводили известные отечественные социологические компании, начиная с 2005 года. Так, по данным исследований Фонда «Демократические инициативы» им. Илько Кучерива число тех, кто считал поступление в вуз по результатам внешнего оценивания лучше системы вступительных экзаменов в 2008 г. составило 32,4%, а в 2010 г. - 40,8%. В целевой группе (это те, кто непосредственно имел дело с внешним оцениванием), количество сторонников внешнего оценивания в 2010 г. достигли почти 62%. Обратим внимание на то, что это исследование проводилось в марте-апреле в 2010 г., то есть до того, как новоназначенный министр образования и науки Дмитрий Табачник взялся «реформировать» внешнее тестирование. В марте в 2011 г., после того, когда отшумели баталии тестирования-2010 г., проводившегося по новым правилам, социологи Фонда «Демократические инициативы» фиксируют снижение количества тех, кто поддержал систему поступления в вузы лишь по результатам ВНО (в целевой группе) до 57,3%. Как видим, уровень доверия к системе, признанной зарубежными и отечественными экспертами одной из самых успешных образовательных реформ, начал снижаться.

Поэтому результаты, полученные компанией Research&Branding, не стали какими-то неожиданными. Более того, мы уверены, что иначе и не могло быть. Сомнительные новации, внесенные в Условия приема в высшие учебные заведения в 2010 и 2011 году, так нивелировали роль и значение внешнего оценивания в системе поступления в украинские университеты, что это, наконец, поняли и рядовые украинские граждане.

Для подтверждения такого вывода обратимся к фактам.

Как известно, система внешнего оценивания вводилась для создания равных условий доступа к высшему образованию. То есть, речь шла о том, что каждый абитуриент должен иметь одинаковые возможности для проявления уровня своих знаний. На оценку, которую он получал, сдав тесты в 2008-2009 гг., не влияла школа, где абитуриент учился, место работы и должность родителей, их финансовые возможности, кумовские, семейные и другие связи. К результатам внешнего оценивания университеты не могли добавить никаких бонусов, дополнительных баллов и т.п. Сдавая тесты, все были в одинаковых условиях: дети бедных и богатых, мажоры и простые ребята и девушки из отдаленных сел и городов, медалисты и школьные «троечники», те, кто закончил школу очень давно и те, кто только что получил среднее образование в самых престижных учебных заведениях Украины. Они получили одинаковые задания, одинаковые условия для того, чтобы показать свои знания и воспользоваться полученными результатами. Но могло ли подобное равенство быть по душе тем, кто давно считал себя небожителем или, хотя бы, претендентом на этот статус. Не по душе была система внешнего оценивания и части работников высших учебных заведений. Ведь начал пересыхать мощный источник получения дополнительных доходов от торговли конституционным правом на получение доступа к высшему образованию. И поэтому, видимо, недаром четыре раза (!) в 2008-2009 годах оппозиция в Верховной Раде блокировала принятие закона о внешнем оценивании.

Но их время настало. Весной в 2010 году новообретенное руководство министерства начало переформатирование основных принципов проведения вступительной кампании. В очень сжатые сроки были внесены изменения в уже утвержденные Условия приема. Еще быстрее они прошли согласование и государственную регистрацию в Министерстве юстиции, что уже было чудом, ведь на подобную процедуру, как правило, тратились недели. А в этом случае все было сделано за несколько дней. И те нормы, которые раньше, по мнению специалистов Минюста противоречили действующим нормативным документам, стали им соответствовать. Соответствующими действующему законодательству, были признаны и очередные изменения Условий приема, сделанные в конце уже 2010 года.

«А для чего внешнее оценивание? Лучше купить хороший средний балл аттестата»

А теперь пора посмотреть на то, как повлияли эти изменения на реализацию конституционного принципа равного доступа к высшему образованию.

По данным Гражданской сети «Опора», которая наблюдала за внешним оцениванием и проведением вступительной кампании, за право получать степень бакалавра в высших учебных заведениях ІІІ-IV уровней аккредитации зарегистрировались почти 290 тысяч абитуриентов. В системе «Конкурс «засветились» 194 566 сертификатов внешнего оценивания. Таким образом, почти 100 тысяч абитуриентов внешнее оценивание не проходили. Следовательно, изменения в Условия приема фактически разделили абитуриентов на тех, кто сдавал тесты и тех, кто от этой процедуры был освобожден. Если это можно назвать равными условиями, то с одинаковым успехом украинское образование можно назвать европейским. Понятно, что никто этому не поверит.

Точно так же не стоит верить и тому, что равные условия имели те, кто стал студентом, подав в приемные комиссии сертификаты внешнего оценивания, полученные в разные годы. Таких в 2011 году было несколько десятков тысяч. Опытным работникам приемных комиссий даже в страшном сне не могла привидеться ситуация, чтобы абитуриент принес вместе с документами результаты вступительного экзамена, сданного несколько лет назад и требовал бы зачесть его в текущей вступительной кампании. Но с сертификатами, полученными в предыдущие годы, это уже не страшный сон, а реальность. Даром, что тесты в разные годы были разными, изменились программы внешнего оценивания, что подобная практика противоречит элементарным научным постулатам.

А можно ли назвать шагом к утверждению конституционного принципа равенства доступа к высшему образованию учет при поступлении так называемого среднего балла школьного аттестата. Этот шаг в Комитете Верховной Рады по вопросам образования и науки образования называют европейским. Очень бы хотелось увидеть настоящую европейскую страну, где путем арифметического сложения суммируют оценки выпускника (выставленные по критериальной шкале) и переводят их в рейтинговую шкалу по крайне примитивной и несовершенной методике. Отсутствие государственных стандартов образования, единых критериев оценивания, разные заведения образования, разный уровень требований к ученикам и ряд других объективных и субъективных факторов кричат о том, что подобный шаг, как с точки зрения педагогики, так и науки об образовательных измерениях, - бессмыслица. Однако эта норма во вступительной кампании действует уже второй год. И сегодня уже нет сомнений в том, что это решения не имело позитивного влияния на качество работы школы, а вот к возрождению охоты в ней за хорошими оценками в канун выпускного бала привело. На этой охоте есть и охотники, и добыча. Есть и оружие, которое действует безотказно и уверенно, - взятка.

Об этом свидетельствует и исследование, проведенное специалистами Центра тестовых технологий и мониторинга качества образования. Его результаты показывают, что количество так называемых «медалистов» в 2011 году значительно возросло. Если по результатам 2008-2009 у.г. школы Украины закончили 4,7% учащихся, награжденных золотыми и серебряными медалями (к общему количеству выпускников), то по результатам 2010-2011 у.г. их стало 7,5%. В частности, в Черновицкой области прирост составил 8,2%, в г. Севастополе - 4,7%, Тернопольской - 4,3%, Киевской - 4%. Так что ряды медалистов растут, а тех, кто на тестировании знал теорему Пифагора, - нет. Понятно, что у рядового украинца возникает элементарный вопрос: «А для чего внешнее оценивание? Лучше купить хороший средний балл аттестата?»

В спину ВНО забит огромный осиновый кол

Своеобразные бонусы в дискредитацию системы внешнего оценивания добавило введение преимуществ для абитуриентов, учившихся на подготовительных отделениях высших учебных заведений, заплатив за это приличную сумму (думайте о равных условиях доступа к высшему образованию). Еще и величина этого преимущества оценена в 20 баллов. Напомним, что для получения дополнительных двадцати баллов на внешнем оценивании необходимо ответить на 15-20 вопросов, то есть показать знания. Но для чего учить, повторять программный материал, переживать, сдавая тесты, когда можно записаться на курсы, заплатить деньги, как-то там сдать экзамен и получить те же 20 баллов.

Между прочим, есть еще один аспект этой проблемы. Бонусное стимулирования абитуриентов к поступлению на подготовительные курсы очевидно должно было бы повлиять на значительное улучшение уровня их знаний, что показали бы результаты внешнего оценивания. Но этого не произошло. Результаты внешнего оценивания, как и в прошлом году, свидетельствуют о низком уровне знаний будущих студентов, несмотря на подготовительные курсы, учет среднего балла аттестата и, даже снижение общего уровня сложности тестов, которые использовались в 2011 году. Так чего же добились такими, с позволения сказать, «реформами». Ничего другого, кроме снижения уровня доверия населения к внешнему оцениванию, что, очевидно, и повлияло на результат, полученный в ходе социологического опроса, о котором шла речь выше. Да собственно, такая задача и ставилась.

Также нет сомнений в том, что формирования негативного отношения к внешнему оцениванию способствовали и проблемы, которые были при проведении тестирования в 2011 году. Но эта тема достойна отдельного комментария.

Вернемся к результатам опроса, проведенного кампанией «Research&BrandingGroup». Мы им можем доверять или не доверять. Но они засвидетельствовали достаточно симптоматичный факт: появление таких результатов по меньшей мере означает, что наступление на систему внешнего оценивания, начатое в 2010 году, вступило в новую фазу. В спину системе, признанной успешной отечественными и зарубежными экспертами, забит огромный осиновый кол. И этот удар не последний. О следующих расскажем двльше. В том, что они будут, уже нет сомнений.

Игорь Ликарчук, директор Центра тестовых технологий и мониторинга качества образования