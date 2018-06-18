Как быть со сбережениями, если их есть у вас

Итак, вторая волна глобального кризиса, скорее всего, стартовала. Во всяком случае, нет никаких оснований сомневаться в компетентности президента Всемирного банка (ВБ) Роберта Зеллика, который в минувшую субботу заявил, что за последние две недели мир «перешел в новую и еще более опасную фазу». «Мы на пороге нового и совершенно иного шторма, чем финансовый кризис 2008 года», - предупредил он, добавив, что в отличие от 2008 года экономика многих стран сейчас «расшатана донельзя».

Во что может обернуться новый этап мирового кризиса для Украины, предсказать нетрудно. Экономики многих развитых стран сегодня дышат на ладан, в связи с чем и начался обвал на товарно-сырьевых рынках. Уже заметно просели цены на нефть и цветные металлы, теперь ожидается падение цен и на черные металлы, как это было летом-осенью 2008 года. Выручка же от экспорта недрагоценных металлов и изделий из них является главным источником поступления валюты в Украину – за первую половину 2011 года она достигла 11,3 млрд. долл., что составляет 34,4% от всего товарного экспорта. Кроме того, в связи с финансовой нестабильностью в мире для Украины станут более дорогими и менее доступными внешние займы. В итоге, приток валюты в страну резко сократится, что непременно приведет к девальвации гривни – опять таки, по сценарию второй половины 2008 года.

Президент Янукович и премьер-министр Азаров сейчас пытаются успокоить встревоженных соотечественников, обещая стабильность национальной валюты. При этом главный их довод заключается в том, что Нацбанк сейчас обладает якобы очень крупными золотовалютными резервами (ЗВР). Однако в действительности это не так. На 1 августа нынешнего года размер ЗВР составлял 37,8 млрд. долл., тогда как перед прошлым кризисом – на 1 сентября 2008 года – их было 38,1 млрд. долл., что не спасло тогда гривню от двукратной девальвации. К тому же, значительная доля нынешних ЗВР образована за счет кредитов МВФ, которые нужно возвращать, начиная уже с 2012 года.

В связи с такими мрачными прогнозами перед теми соотечественниками, у которых имеются сбережения, остро стоят сегодня вопросы: в какой валюте и где хранить дальше свои деньги? Поэтому они сейчас внимательно прислушиваются к советам экспертов и государственных чиновников, а также пытаются догадаться, каким из них можно доверять.

Ситуация на 1 августа такова: общий объем банковских депозитов физических и юридических лиц по всем видам валют эквивалентен 459,2 млрд. грн., из них в свободно-конвертируемой валюте население держит в банках денег на 17,9 млрд. долл. Ясно, что граждане и бизнесмены, хранящие деньги на гривневых депозитах, - это те, кто посмелее. Кстати, объем депозитов юридических лиц сократился в июле на 3,8%. А соотечественники, держащие свои сбережения на депозитах в СКВ, относятся к числу осторожных – они не верят в стабильность гривни, но не боятся размещать в банки валютные вклады. Еще более осторожными являются украинцы, которые хранят свои деньги «под подушкой», и таких немало.

Если поверить в вышеупомянутые обещания президента и премьер-министра насчет стабильности гривни, то все обстоит предельно просто: хранить сбережения нужно на гривневых депозитах, зарабатывая при этом неплохие проценты. Но понятно, что в условиях надвигающегося кризиса данные заверения официальных лиц не выглядят убедительными.

Больше доверия вызывают советы независимых от власти экономических экспертов. Например, не так давно руководящий партнер финансовой компании «Капитал Таймс» Эрик Найман порекомендовал хранить деньги поровну в долларах и гривне. «Для простых граждан лучше сохранять деньги в соотношении 50/50 доллар к гривне. Золото, швейцарские франки, японская йена - это инструментарий для обеспеченных граждан», - пояснил он. Однако заметим, что Найман высказал данную точку зрения в 20-х числах июля, когда на мировых рынках еще не наблюдалось катаклизмов, вызванных снижением рейтинговым агентством Standard&Poor’s долгосрочного кредитного рейтинг США. Теперь же те эксперты, которые, как и глава ВБ Зеллик, убеждены в начале второй фазы кризиса, наверняка дадут другие советы.

Интересно, что Найман отдает предпочтение доллару, не рекомендуя какую-то часть средств вкладывать и в евро. В этом плане, думается, стоит прислушаться к его мнению, совпадающему, к тому же, с оценками Зеллика. Глава ВБ в выходные высказал точку зрения, что европейский долговой кризис более опасный, чем проблемы американской экономики. Сползание же к дефолтуГреции, Португалии, Италии и Испании угрожает стабильности единой европейской валюты. Еще один важнейший вопрос – хранить ли свои деньги в условиях приближающегося кризиса в банках или не рисковать? Для ответа на этот вопрос стоит вспомнить ситуацию в банковской системе Украины во второй половине 2008 года и начале 2009 года!

Большинство из украинцев, которые держали тогда свои деньги на гривневых депозитах, понесли убытки по сравнению с теми, кто хранил накопления в СКВ. Многие осенью 2008 года поспешили в банки с целью забрать свои деньги с гривневых депозитов, чтобы купить на них дорожающие доллары или евро, однако НБУ тогда разрешил коммерческим банкам не возвращать депозиты досрочно. Кроме того, большое число банков стали тогда фактически банкротами, в них были введены Нацбанком временные администрации, а люди и организации не смогли забирать свои депозиты не только досрочно, но и по истечению договорного срока. Причем, как гривневые депозиты, так и вклады в СКВ.

Естественно, что в случае наступления в ближайшее время второй волны кризиса ситуация полностью повторится. Как рассказал на минувшей неделе начальник отдела анализа и исследований «Райффайзен Банка Аваль» Дмитрий Сологуб, за последние три года в Украине не было сделано ничего, чтобы избежать внешних шоков, и в случае действительно серьезного глобального кризиса (сравнимого по масштабу с событиями 2008 года) у Украины чрезвычайно мало шансов избежать такой же участи, как три года назад. «Балансы банков по-прежнему отягощены проблемными кредитами (их доля в кредитном портфеле, по некоторым оценкам, достигает 30-40%). Кроме того, доля валютных кредитов остается высокой, а значит, в случае девальвации гривны банки могут столкнуться с новым валом неплатежей», - отметил он. А, например, авторитетный эксперт, профессор Нью-йоркского университета Нуриэль Рубини, точно предсказавший в свое время начало первой волны кризиса, сообщил на прошлой неделе, что сам перевел свои активы в наличность, добавив, что сейчас не время иметь рискованные активы. Он, кстати, в своем заявлении отметил, что риск вхождения глобальной экономики в стадию спада превышает 50%.

Резюмируя вышеприведенную информацию и приняв за версию, что кризис почти неизбежен в ближайшее время, можно высказать следующие рекомендации украинцам, имеющим сбережения. Для тех, кто не любит рисковать, деньги стоит хранить дома и не в национальной валюте, а в долларе – до тех пор, пока кризис не закончится. Тем, кто более смел, все же лучше держать свои сбережения в наиболее надежных банках и на как можно более коротких депозитах, но при этом постоянно держать «ухо востро». Пропорция: 70-80% на долларовых депозитах и 20-30% - на гривневых. Банковское золото в качестве накоплений приобретать весьма опасно в связи с тем, что оно при кризисе тоже, возможно, начнет дешеветь, а, к тому же, при обмене золота на деньги не избежать существенных потерь из-за большой маржи между ценами покупки и продажи. Мысль же о возможности спасения накоплений путем вложения их в недвижимость следует отбросить, поскольку квадратные метры в долларовом измерении обязательно будут дешеветь пропорционально степени девальвации гривни.

Александр Бескоровайный