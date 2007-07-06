«Украэропроект» выиграл тендер на реконструкцию стратегического аэропорта

Победителем тендера на разработку проектно-сметной документации реконструкции КП “Международный аэропорт “Киев” (Жуляны)”, который состоялся 3 июля, стал Украинский государственный проектно-технологический научно-исследовательский институт «Украэропроект».

Об этом УНИАН сообщила по телефону финансовый директор аэропорта Ольга ТОВКЕС.

По ее словам, тендер являл собой «открытые торги с понижением цены». Кроме «Украэропроекта», на разработку этой документации претендовали еще 2 компании - ЗАО «Всеукраинская финансовая компания» и ООО «Вилия-Буд-Центр». «Победил «Украэропроект» как наиболее авторитетная компания по проектированию, связанному с аэропортами, опыт работы 37 лет в этой сфере, и самая оптимальна цена», - отметила О.ТОВКЕС.

Компания рассчитывает завершить разработку проектно-сметной документации в июле-августе, как и было предусмотрено условиями тендера.

Как сообщал УНИАН, в реконструкции, в частности, нуждается взлетно-посадочная полоса, рулежные дорожки, места стоянки самолетов, перрон аэродрома, аэровокзальный комплекс аэропорта.

Киевский городской совет в конце марта 2007 г. принял стратегическую концепцию развития аэропорта «Жуляны». Согласно существующему инвестиционному проекту аэропорта, для реконструкции «Жулян» необходимо 78 млн. долл. инвестиций. Как отмечается в инвестпроекте, срок его окупаемости составит 15,5 лет.

Справка УНИАН. В марте 2007 г. вице-премьер Андрей КЛЮЕВ провел совещание относительно развития региональных аэропортов, на котором отмечалось, что общая сумма для этих целей составляет около 800 млн. долл. В частности, для аэропорта «Донецк» необходимо 205 млн. долл., «Одесса» - 160 млн. долл., «Львов» - 150 млн. долл., «Симферополь» - 102 млн. долл., «Харьков» - 122 млн. долл., «Днепропетровск» - 85 млн. долл.

В мае 2007 г. А.КЛЮЕВ поручил специалистам Министерства транспорта и связи Украины совместно с представителями местной власти отработать концепцию по модернизации и реконструкции аэропортов, определить единый стандарт терминалов, подготовить по каждому аэропорту технико-экономическое обоснование.

В Украине насчитывается 34 действующих аэропорта, из которых 23 имеют пункты пропуска через государственную границу, 8 являются стратегическими ("Борисполь", "Донецк", "Одесса", "Львов", "Симферополь", "Харьков", "Днепропетровск", "Киев-Жуляны"), которые связаны воздушными линиями со многими городами Украины, СНГ, странами западной Европы, Азии и Африки.