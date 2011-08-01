Родственник авторитета обстрелял вертолет с журналистом Филатовым

Вечером 31 июля в районе Самарского разлива (Днепропетровская область) был обстрелян вертолет Eurocopter AS-350, на борту которого находился известный адвокат и журналист Борис ФИЛАТОВ.

Как сообщает сайт Gorod.dp.ua, инцидент случился при заходе на посадку. По информации сайта, стрельбу из ружья открыл хозяин соседнего с посадочной площадкой домовладения Мирон С.

Пули пробили лопасть, обшивку двигателя, оставили следы на защитном покрытии корпуса. Пилотам удалось благополучно приземлиться, никто не пострадал. Расследование инцидента ведет районный отдел милиции Днепропетровского района.

По информации сайта, Мирон С. в Днепропетровске известен как родственник криминального авторитета Мазепы. А его сын работает в областной прокуратуре. На имя Мирона С. зарегистрировано 12 единиц огнестрельного оружия.

Б.ФИЛАТОВ происшествие не комментирует, но не исключает, что оно может быть связано с его профессиональной деятельностью.

Заслуженный журналист Украины Б.ФИЛАТОВ с 2005 по 2010 год вел на региональном телевидении еженедельную передачу «Губернские хроники». Объектом его критики часто становились влиятельные чиновники и политики, в том числе из правоохранительных органов. С 2010 года Б.ФИЛАТОВ начал новый телепроект «Губернские прогнозы», в котором, в частности, поднимал вопросы бездействия прокурорских работников при нарушениях в сфере землепользования. Б.ФИЛАТОВ также является комиссаром культурологического проекта «Украина глазами птиц», в ходе которого осуществляется фотосъемка различных областей страны с вертолета.