Милиция возбудила дело по факту поджога квартиры журналиста

Милиция Донецка возбудила уголовное дело по факту поджога квартиры редактора оппозиционного интернет-издания «Новости Донбасса».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого горуправления милиции.

Согласно сообщению, уголовное дело возбуждено по ч.1, ст. 296 Уголовного кодекса Украины – «Хулиганство».

В настоящее время по данному делу проводится расследование.

Как сообщал УНИАН, днем 31 июля в Донецке неизвестные подожгли квартиру редактора оппозиционного интернет-издания «Новости Донбасса» А.МАЦУКИ, который также возглавляет областную общественную организацию «Донецкий институт информации». Неизвестные подставили под дверь квартиры редактора мешки с цементом, а дверь подожгли. Прибывшие по вызову пожарные ликвидировали огонь. Сам журналист не пострадал, поскольку в это время отсутствовал дома. Неизвестные также оставили у входа в подъезд похоронный венок, на черных лентах которого было написано: «Алексею Витальевичу от скорбящих друзей и подруг».

А.МАЦУКА написал заявление в милицию с просьбой найти виновных в поджоге.

Редактор сайта «Новости Донбасса» убежден, что поджог непосредственно связан с его профессиональной деятельностью.