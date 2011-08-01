Место для памятника Гринченко в Киеве выбрали не случайное

В Киеве к Дню независимости Украины установят памятник величайшему украинскому писателю и педагогу Борису Гринченко.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, памятник будет установлен в сквере на улице Воровского, 18/2, возле административного корпуса Киевского университета имени Бориса Гринченко.

При этом в КГГА отметили, что место установки памятника избрано не случайно, поскольку в этом районе на улице Гоголевской в начале ХХ века жил выдающийся деятель Украины, а на улице Воровского (тогда она называлась Бульварно-Кудрявская), 26, в бывшем помещении Общества содействия начальному образованию Б.ГРИНЧЕНКО читал лекции и проводил литературно-художественные вечера.

В мэрии также напомнили, что в конце апреля прошлого года в помещении ректората на улице Воровского, 18/2, состоялось открытие Музея Бориса Гринченко.