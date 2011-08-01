Варшава ушла под воду

Сильные ливни и бури, которые снова обрушились на территорию Польши, привели к затоплению улиц, аэропорта и вокзалов в Варшаве.

Как передают польские телеканалы, затоплены многие улицы и тоннели, подземные паркинги, повреждены автомобили, оставленные на улицах польской столицы и в ее окрестностях.

Пожарная служба Варшавы в воскресенье получила несколько сот звонков от жителей с просьбами о помощи. На ликвидацию последствий стихии может понадобиться несколько дней. Информации о пострадавших не поступало.