Азаров и Пристюк берут под личный контроль проблемы Суходольска

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ и глава Луганской облгосадминистрации Владимир ПРИСТЮК заявили, что берут под личный контроль решение социально-бытовых проблем города Суходольск, где в пятницу произошел взрыв на шахте «Суходольская-Восточная» и погибло 26 человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава правительства объявил в воскресенье, общаясь с журналистами по итогам своей рабочей поездки в Луганскую область.

«В частности, сегодня мы с главой облгосадминистрации обсудили проблему водоснабжения города, которая на этой территории стоит особо остро. Была достигнута договоренность, что в течение года вопрос обеспечения жителей Суходольска качественной питьевой водой будет решен», – заявил Н.АЗАРОВ.

При этом он добавил, что рассматривались пути решения и ряда других социально-важных для города вопросов.

Кроме того, премьер-министр напомнил, что распоряжением Кабинета Министров Украины Луганской ОГА выделены средства в размере 5,6 млн. грн. для дополнительной финансовой поддержки семей и родственников пострадавших в аварии.

Также было отмечено, что облгосадминистрация совместно с областным советом приняли решение о выделении земельных участков в области для тех семей, которые пожелают заняться индивидуальным жилищным строительством с ускорением и упрощением всех разрешительных процедур. Кроме того, дети пострадавших горняков будут отдыхать в детском оздоровительном комплексе «Южный» АР Крым за счет местных бюджетов.