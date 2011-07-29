В Макеевке упало надшахтное здание: судьба 8 людей неизвестна
10:58, 29 июля 2011Общество
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Причины пока неясны
Сегодня утром в городе Макеевка Донецкой области, на шахте им. Бажанова, произошло обрушение копра – надшахтного сооружения, в котором размещаются шахтные подъемные установки.
Об этом УНИАН сообщила начальник пресс-службы Территориального управления Госгорпромнадзора Украины по Донецкой области Марина НИКИТИНА.
По ее словам, обрушение произошло в 9.25.
«Причины обрушения, а также есть ли пострадавшие, пока неизвестны», - сказала М.НИКИТИНА.
В то же время источники на шахте сообщают, что в числе пострадавших - 8 человек, судьба которых не известна.
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