В Макеевке упало надшахтное здание: судьба 8 людей неизвестна

Сегодня утром в городе Макеевка Донецкой области, на шахте им. Бажанова, произошло обрушение копра – надшахтного сооружения, в котором размещаются шахтные подъемные установки.

Об этом УНИАН сообщила начальник пресс-службы Территориального управления Госгорпромнадзора Украины по Донецкой области Марина НИКИТИНА.

По ее словам, обрушение произошло в 9.25.

«Причины обрушения, а также есть ли пострадавшие, пока неизвестны», - сказала М.НИКИТИНА.

В то же время источники на шахте сообщают, что в числе пострадавших - 8 человек, судьба которых не известна.