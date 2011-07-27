Наместник Лавры оскорблял журналистов и угрожал побить камеру (видео)

Вокруг роскоши священнослужителей разгорелся новый скандал.

Как сообщает Украинская правда, журналист телеканала "1+1" Михаил Ткач пытался снять сюжет о "Мерседесе" наместника Киево-Печерской Лавры (УПЦ МП) Павла и строительстве на территории Лавры кафе.

Однако наместник запретил журналистам снимать на территории Лавры снимать и грозился побить камеру. Также в ответ на вопрос о его "Мерседесе" и строительстве кафе, Павел начал обижать журналистов, называя их "душевнобольными", "невеждами", угрожал Божьим судом.

"Надень туфли нормальные, ты пришел как бомж", - сказал священник журналисту. После этого святые отцы начали вызывать казаков, чтобы они провели журналистов к выходу.

На прощальное "До свидания" журналиста, Павел ответил: "Да будь ты...".

Также наместник Лавры написал письма гендиректору студии "1+1" Александру Ткаченко по поводу некорректного, по его мнению, поведения журналиста.

"Журналист вашего телеканала, исполняя свои служебные обязанности, ведет разговоры на темы, которые, по его словам, интересуют телезрителей: всевозможные сплетни, которые не отвечают действительности, и "любимые" темы журналистов о машинах и телефонах руководителей церкви", - идет речь в обращении.

"Хочу сказать, что ваша деятельность по справедливости заслуживает самой низкой оценки, если телеканал "1+1" привлекает зрительскую аудиторию, показывая неправду и тем более возводя клевету на церковь", - написал Павел.

Он заявил, что "съемочная группа телеканала "1+1" нарушила правила монастыря и мое гражданское право на конфиденциальность". "Журналист Михаил Ткач в общении со мной вел себя неадекватно, фамильярно и пренебрежительно", - отметил наместник Лавры.

По словам Павла, если студия "1+1" не даст ответа на обращение, то наместник Лавры будет подавать в суд.

Как известно, ранее наместник Лавры назвал журналиста "Украинской правды" Сергея Лещенко душевнобольным за то, что он разместил в своем блоге фотографии "Мерседеса" главы УПЦ МП Владимира.