Сумские кинологи привезли в Украину следующий чемпионат мира

В Сумской области в 2012 году впервые состоится 18-й Чемпионат мира среди поисково-спасательных собак.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС в Сумской области, это решение стало было принято в результате успешного выступления кинологов Сумщины на 17-м чемпионате мира, состоявшемся в Шастре (Бельгия), за первенство в котором боролись 44 команды из 20 стран.

Уровень подготовки представлявших Украину пяти кинологических расчетов 2-го Специального регионального центра быстрого реагирования МЧС, базирующегося в Ромнах Сумской области, был настолько высоким, что украинская команда получила переходной флаг, символизирующий право на проведение следующего чемпионата 26-30 сентября 2012 года в Украине, говорится в сообщении.