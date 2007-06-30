В Луганске отметили 100-летие со дня рождения командира УПА

Сегодня в Луганске национально сознательная общественность города отметила 100-летие со дня рождения Главного командира Украинской повстанческой армии Романа Шухевича.

Как передает корреспондент УНИАН, в украинско-канадском центре «Відродження» утром состоялся круглый стол по этому случаю.

По словам его организатора, председателя областной организации «Просвіти» Владимира СЕМИСТЯГИ, круглый стол был проведен во исполнение указа Президента о праздновании 100-летия со дня рождения Р.Шухевича. После круглого стола был продемонстрирован фильм Олеся ЯНЧУКА «Нескорений», посвященный Главному командиру Украинской повстанческой армии.

Начало демонстрации фильма пикетировали представители общественных организаций «Молодая гвардия», «Союз молодежи регионов Украины» и Украинский союз демократической молодежи.

По словам руководителя Луганской областной молодежной организации УСДМ, цель их акции - протест против присвоения Р.Шухевичу звания Героя Украины.