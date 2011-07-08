ВР внесла изменения в Бюджетный кодекс

Верховная Рада Украины приняла в целом Закон Украины "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины".

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 240 народных депутатов из 369 зарегистрированных в сессионном зале.

Закон предусматривает, что кредиты (займы) от иностранных государств, банков и международных финансовых организаций для реализации инвестиционных программ (проектов) привлекаются государством на основании международных договоров Украины и относятся к государственным внешним заимствованиям.

Министерство финансов Украины обнародовало график проведения аукционов по размещению государственных долговых ценных бумаг на внутреннем рынке. Такой график может уточняться в связи с изменением условий государственных заимствований и/или конъюнктуры финансового рынка. Министерство финансов Украины (местный финансовый орган) может привлекать субъектов ведения хозяйства для предоставления агентских, консультационных, рейтинговых и других услуг, необходимых для управления государственным (местным) долгом, за счет средств государственного (местного) бюджета в пределах бюджетных назначений на обслуживание государственного (местного) долга.

Согласно закону, государственные (местные) гарантии предоставляются на условиях платности, срочности, а также обеспечения выполнения обязательств способом, предусмотренным законом. Правомочность о предоставлении государственной (местной) гарантии оформляется в письменной форме и должна определять: предмет гарантии; полные наименования и местонахождения субъекта ведения хозяйства и кредитора (в случае гарантирования выполнения обязательств по кредитному договору); объем кредита (займа); объем гарантийных обязательств и порядок их выполнения; условия наступления гарантийного случая; срок действия гарантии.

Обязательным условием предоставления государственной (местной) гарантии является заключение договора между Министерством финансов Украины (соответствующим местным финансовым органом) и субъектом ведения хозяйства о погашении задолженности субъекта ведения хозяйства перед государством (Автономной Республикой Крым или территориальным обществом города) за выполнение гарантийных обязательств. Существенными условиями такого договора должны быть обязательства субъекта ведения хозяйства внести плату за предоставление государственной (местной) гарантии; предоставить имущественное или другое обеспечение выполнения обязательств по гарантии; возместить расходы государственного (местного) бюджета, связанные с выполнением гарантийных обязательств; оплатить пеню за просрочку возмещения указанных расходов. Пеня насчитывается за каждый день просрочки уплаты задолженности в национальной валюте из расчета 120 процентов годовых учетной ставки Национального банка Украины согласно официальному курсу гривни к иностранной валюте, установленной Национальным банком Украины на день начисления пени. Государственные (местные) гарантии не предоставляются для обеспечения долговых обязательств субъектов ведения хозяйства, если непосредственным источником возвращения кредитов (займов) предусматриваются средства государственного (местного) бюджета (кроме долговых обязательств, которые возникают за кредитами (займами) от международных финансовых организаций).

Закон предусматривает, что в составе государственного бюджета может создаваться государственный фонд регионального развития за счет поступлений общего фонда государственного бюджета.

Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах предоставляется в пределах объема, утвержденного законом о Государственном бюджете Украины, за счет 15 процентов таких доходов специального фонда государственного бюджета: акцизного налога из подакцизных товаров (продукции) в части нефтепродуктов и транспортных средств, ввозной пошлины на нефтепродукты и транспорте средства и шины к ним, платы за проезд по автомобильным дорогам транспортных средств и других самоходных машин и механизмов, весовые или габаритные параметры которых превышают нормативные.