Штраф за нелегальное трудоустройство повысят вдвое?

Государственная инспекция по вопросам труда передала на согласование в Кабинет министров Украины законопроект, повышающий до 34 тыс. грн. штрафы за нелегальное трудоустройство работников, пишет журнал WEEKLY.UA.

В настоящее время максимальная величина такого штрафа 17 тыс. грн. Но в реальной жизни суды редко назначают штрафы более 500–800 грн.

«Законопроект о повышении штрафов для работодателей, нанимающих и платящих своим сотрудникам по серым схемам, возник у Кабмина после того, как Всемирный банк провел исследование рынка неофициального трудоустройства в стране, и оказалось, что каждый четвертый работающий украинец трудится нелегально. Это ставит Украину на 140-е место среди 151 страны по объемам теневой экономики», — говорит бывший заместитель министра труда и социальной политики Павел РОЗЕНКО.

Но вывод из этого правительство сделало ожидаемый. Вместо того, чтобы попытаться сделать белую зарплату и социальную заботу о сотрудниках выгодными для бизнеса, его в очередной раз пугают штрафами. Результат будет тоже предсказуемым: потери от штрафов работодатели компенсируют за счет сокращения выплат своим сотрудникам.