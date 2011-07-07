Винницкие гаишники «простили» полмиллиона владельцу грузовиков

Прокуратура Винницкой области возбудила уголовное дело в отношении должностных лиц Ямпольского отдела регистрационно-экзаменационной работы УГАИ обуправления внутренних дел за непоступление около 500 тыс. грн. в местные бюджеты.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Винницкой области, установлено, что служебные лица отдела в нарушение требований Закона Украины "О налоге с владельцев транспортных средств и других самоходных машин и механизмов", Бюджетного кодекса и других нормативно-правовых актов на протяжении 2009 года и января - марта 2010 года осуществили первую государственную регистрацию ввезенных через границу 19 грузовых автомобилей без уплаты налогов владельцами этих транспортных средств.

Соответствующие нарушения законов привели к непоступлению средств в местные бюджеты на сумму около 500 тыс. грн.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением, совершенное работником правоохранительного органа).