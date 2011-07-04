Стинг уже в Киеве

Всемирно известный музыкант Стинг прибыл в Киев. Как сообщает ZN.UA,его самолет сел в «Борисполе» в 13:00 по киевскому времени.

По словам пресс-атташе Юрия Гулевича, Стинг пока не высказывал никаких пожеланий относительно путешествий по достопримечательностям Киева, а также возможных встреч с «главными» представителями украинского политикума-бомонда. По словам Ю.Гулевича, «это – высокопрофессиональный тур выдающегося музыканта-аскета, для которого на первом месте только музыка, а светская жизнь его интересует в гораздо меньшей степени».

7 июля Стинг выступит в киевском Дворце спорта в рамках мирового тура «Symphonicity».

Лучшие хиты Стинга прозвучат в сопровождении его группы и Национального симфонического оркестра Украины, которым руководит знаменитый дирижер Владимир Сиренко. Однако на концерте Стинга будет работать не он, а специально приглашенная в проект Сара Хикс.

Как сообщил ZN.UA сам В.Сиренко, накануне Стинг лично устроил для украинских оркестрантов жесткий кастинг — из ста украинских музыкантов ему нужно было выбрать практически половину – 46. Процедуре отбора певец посвятил несколько часов – тщательно отсматривая видео с записями выступлений украинского оркестра. В итоге – после консультаций с С.Хикс – и были определены непосредственные оркестранты, которые выйдут со Стингом в одном концерте.

Накануне концерта Стинга в Киев специально прибыл дирижер-тренер, который провел с украинскими музыкантами несколько репетиций, чтобы уже в день концерта за дирижерский пульт стала С.Хикс. Сам Стинг планирует саунд-чек во Дворце спорта.