Ющенко остановил действие постановления Кабмина, монополизирующее газовый рынок

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО остановил действие постановления правительства относительно изменения порядка обеспечения потребителей природным газом. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Пресс-служба напоминает, что в начале 2007 года правительство приняло решения, которым созданы условия для монополизации ЗАО “УкрГаз-Энерго” украинского газового рынка, получение этим обществом сверхдоходов за счет отечественных субъектов ведения хозяйства, которое стало предпосылкой к резкому ухудшению их финансового состояния. Постановлением Кабинета Министров Украины от 16.01.07 № 31 внесены изменения в порядок обеспечения потребителей природным газом, согласно которым ЗАО “УкрГаз-Энерго” получило единоличное право заключать договоры на снабжение и транспортировку импортного природного газа непосредственно с потребителями (кроме населения и предприятий коммунальной теплоэнергетики), что в корне изменяет схему движения денежных потоков на внутреннем рынке газа.

В результате принятых решений на рынке газа сложилась ситуация, когда:

ограничена предпринимательская деятельность газораспределительных (газотранспортных) предприятий;

газораспределительные (газотранспортные) субъекты ведения хозяйства принуждаются к приоритетному заключению договоров;

региональные газораспределительные компании своевременно не получают от ЗАО “УкрГаз-Энерго” плату за предоставление услуг по его транспортировке и, как следствие, ограничивают снабжение природного газа отдельным промышленным предприятиям;

ЗАО “УкрГаз-Энерго”, пользуясь своим монопольным положением, применяет разные условия к равнозначным соглашениям с субъектами ведения хозяйства.

Как отмечается сообщении, Президент В.ЮЩЕНКО неоднократно поручал Кабинету Министров Украины проанализировать ситуацию на рынке природного газа, принять меры для исправления ситуации, но правительством никаких мероприятий употреблено не было. Относительно необходимости уменьшения проявлений монополизма со стороны ЗАО “УкрГаз-Энерго” к главе государства неоднократно обращались руководители местных органов власти.

Беря во внимание нежелание Кабмина защищать интересы украинских предприятий на отечественном рынке природного газа, Президент Украины своим Указом остановил действие отдельных положений постановления Кабинета Министров Украины от 16 января 2007 года №31 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 27 декабря 2001 года № 1729», сообщает пресс-служба главы государства.

Как сообщал УНИАН, постановлением правительства №31 от 16 января в 2007 г. все субъекты ведения хозяйства, доля государства в уставном фонде которых прямо или опосредствовано превышает 50%, были обязаны реализовывать природный газ, который добывается в Украине, непосредственно НАК "Нафтогаз Украины".

Согласно документу, "Нафтогаз Украины" является уполномоченным субъектом по формированию и распоряжению ресурсами природного газа, который используется для удовлетворения потребностей населения. Компании "Укргазвыдобування", ОАО "Укрнафта", НАК "Надра Украины" и их дочерние структуры, согласно с постановлением, должны реализовывать только "Нафтогазу Украины" весь добыт в Украине природный газ за исключением объемов, которые используются на производственно-технологические потребности и производство сжиженного газа. "Укрнафта" и другие компании с госдолей в уставном фонде более 50% также должны реализовывать непосредственно "Нафтогазу Украины" весь газ, полученный ими по договорам об общей добыче газа в Украине.

Как отмечал в январе пресс-центр НАК "Нафтогаз Украины", “постановление учитывает государственные интересы в сфере деления газа собственной добычи на потребности социальных потребителей, способствует формированию газового баланса страны”.

"Фактически разрушаются теневые схемы, по которым украинские добытчики с государственной долей («Укрнафта», «Надра Украины» и другие) могли реализовывать ресурс газа близким структурам с последующей перепродажей по более выгодными схемами промышленным потребителям", – отмечал пресс-центр НАК. Вместе с тем увеличивается прозрачность рынка, растут налоговые отчисления в госбюджет. Между поставщиком газа и потребителем устанавливаются прямые отношения, повышается ответственность обеих сторон. При этом уменьшаются возможности применения разных теневых и бартерных схем, отмечал «Нафтогаз Украины».

По информации НАК, постановление также будет способствовать повышению дисциплины расчетов за газ со стороны потребителей и газораспределительных предприятий.