Сотрудник сельсовета требовал 100 тысяч взятки
12:20, 29 июня 2011Общество
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В Донецкой области
В Донецкой области сотрудник сельского совета вымогал 100 тыс. грн. взятки от частного предпринимателя за содействие в продлении срока действия договора аренды земельного участка площадью 0,3 га на берегу Азовского моря.
Сотрудник сельсовета задержан во время получения части взятки в сумме 35 тыс. грн., сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью Министерства внутренних дел Украины.
Прокуратурой области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки).
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