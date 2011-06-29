Сотрудник сельсовета требовал 100 тысяч взятки

В Донецкой области сотрудник сельского совета вымогал 100 тыс. грн. взятки от частного предпринимателя за содействие в продлении срока действия договора аренды земельного участка площадью 0,3 га на берегу Азовского моря.

Сотрудник сельсовета задержан во время получения части взятки в сумме 35 тыс. грн., сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью Министерства внутренних дел Украины.

Прокуратурой области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки).