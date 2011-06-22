В Киеве несколько тысяч людей молились о жертвах Второй мировой войны

Сегодня на Михайловской площади в Киеве состоялась общая межконфессиональная Всеукраинская молитва в память о погибших во Второй мировой войне, приуроченная к семидесятой годовщине нападения Германии на СССР.

Как передает корреспондент УНИАН, возле Михайловского златоверхого монастыря молились и выступали представители разных конфессий, в частности Украинской православной церкви Киевского патриархата, Украинской православной церкви Московского патриархата, Украинской греко-католической церкви и Украинской автокефальной православной церкви; Римско-католической церкви, Всеукраинского конгресса иудейских общин, Духовного управления мусульман Украины, Армянской апостольской церкви, Всеукраинского союза христиан веры евангельской и Украинской христианской евангельской церкви.

По словам Патриарха УПЦ КП ФИЛАРЕТА, война была следствием безбожного нашествия, которое разрушало веру, храмы, все святое. «Бог допустил войну, чтобы вернуть людей к себе, результатом войны стала не только победа, но и возвращение многих людей к Господу. Помолимся за ушедших!», – сказал он.

Глава УГКЦ, Архиепископ Киево-Галицкий Блаженнейший СВЯТОСЛАВ подчеркнул, что 22 июня – день столкновения двух человеконенавистнических режимов. Он напомнил, что в этот день глубокой скорби открыли свои настоящие лица два режима: гитлеровский и сталинский. «Лились слезы, были слышны стоны тех, кто терял родных. Это был день большой крови. Мы помним обо всех расстрелянных, замордованных тогда в сталинских застенках, ребят, наскоро мобилизованных, почти безоружных брошенных на уничтожение врагу, помним все невинные жертвы. Голос крови взывает к нам, чтобы призраки человеконенавистнических режимов никогда не воплощались в темные силы и темные дела. Взывает не дать себя разъединить и опять привести к столкновениям. Просим у Бога силы и мудрости, просим, чтобы Он простил обидчиков», – отметил Блаженнейший СВЯТОСЛАВ.

Предстоятель УАПЦ МЕФОДИЙ предостерег от политического фанатизма, который, по его словам, всегда заканчивается кровопролитием.

А член Высшего церковного совета УПЦ МП протоиерей Георгий КОВАЛЕНКО призвал молиться и за тех, кто погиб, и за тех, кто остался живым. По его мнению, 9 мая должно быть Днем Победы, а 22 июня — Днем Памяти.

На молитве присутствовали несколько тысяч человек. Никаких партийных символик не было - только государственные флаги с траурными лентами.

Как сообщалось, Всеукраинский совет Церквей согласился на инициативу УГКЦ объявить 22 июня Днем общей молитвы, потому что почувствовал, что этот день некоторые политические силы хотят использовать для раскола украинского народа.