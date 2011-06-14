В Киевской области сожгли сельсовет

Возбуждено уголовное дело по факту поджога сельсовета в селе Трилесы Киевской области.

Как сообщил УНИАН помощник начальника Фастовского горотдела ГУМВД Украины в Киевской области, во время проведения оперативно-поисковых мероприятий было установлено, что причиной пожара в сельсовете стал поджог, в результате которого разрушены две стенные перегородки. Огонь повредил кабинет председателя сельсовета и частично уничтожил имущество и ряд документации.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное уничтожение или повреждение имущества). Ведется следствие.