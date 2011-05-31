Пограничники остановили вооруженного «до зубов» водителя автобуса

Черниговские пограничники в международном автомобильном пункте пропуска «Новые Ярыловичи» изъяли коллекцию холодного оружия у водителя рейсового автобуса, который ехал по маршруту Санкт-Петербург – Киев.

Об этом УНИАН сообщил начальник пресс-службы Черниговского пограничного отряда Александр ДУДКО.

Согласно его информации, пограничники, учитывая оценку и анализ существующих рисков, направили автобус на углубленный общий погранично-таможенный досмотр. В ходе декларирования вещей пассажиры и водители автобуса заявили, что перемещают через таможенную границу Украины лишь личные вещи.

Однако в ходе досмотра багажного отделения среди личных вещей одного из водителей было выявлено шесть ножей, которые имеют характерные признаки холодного оружия. Два ножа имели копии документов, подтверждающие их историко-культурную ценность.

Холодное оружие изъято. Общую стоимость и историко-культурную ценность ножей установит соответствующая экспертиза.