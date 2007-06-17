Павленко: Кабмин перекладывает хлебный кризис с больной головы на здоровую

Председатели областных государственных администраций не имеют инструментов влияния на формирование цены на хлеб - это исключительно зависит от политики правительства. Об этом заявил председатель Житомирской ОГА, член Президиума партии “Наша Украина” Юрий ПАВЛЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Нашей Украины”, по оценке Ю.ПАВЛЕНКО, “сейчас Кабмин переводит продовольственный кризис с больной головы на здоровую”.

“На днях в Житомирской области возросли цены на хлеб. Эта тенденция начала прослеживаться еще с начала 2007 года. Я неоднократно обращался с письмами к вице-премьерам КЛЮЕВУ и СЛАУТЕ, в которых информировал о ситуации на рынке зерна в регионе. Они отвечали, что правительство работает и принимает все меры. Поэтому меня удивили заявления премьера о том, что в росте цены виноваты оранжевые губернаторы”, - отметил председатель Житомирской ОГА.

Ю.ПАВЛЕНКО сообщил, что подписал меморандум с тремя производителями хлеба в области. В соответствии с этим документом, они обязаны отпускать социальный хлеб по низким ценам, а также уменьшить цены на массовые виды хлеба.

“Я неоднократно акцентировал на необходимости интервенции зерна из Госрезерва. Но лишь сейчас мы получили из него 1600 тон зерна. Такого запаса нам хватит лишь на 8 дней, чтобы удержать цену на уровне 1 июня”, - заметил Ю.ПАВЛЕНКО, прибавив, что подорожание горючего также, в свою очередь, весомо влияет на себестоимость хлеба.

Он не исключает, что продуктовый кризис – это предвыборная технология. По его убеждению, “антикризисники хотят найти крайнего и переложить ответственность за созданные ими проблемы на своих политических оппонентов”.