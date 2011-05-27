Милиция ищет, кто порвал венок российского генконсула во Львове

Милиция возбудила уголовное дело по факту хулиганства, совершенного во время возложения венка работниками Генерального консульства Российской Федерации во Львове 9 мая.

Как сообщает Отдел связей с общественностью Главного управления МВД Украины во Львовской области, следственным управлением областной милиции расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Преступление, по которому возбуждено уголовное дело, было совершено 9 мая 2011 года по ул. Пасечной, 2, вблизи военного мемориала «Холм Славы» в г. Львов.

Установлено, что во время возложения венка работниками Генерального консульства Российской Федерации для чествования памяти погибших в Великой Отечественной войне, неизвестные лица отобрали и растоптали венок из цветов.

Как сообщал УНИАН, генеральный консул России во Львове Олег АСТАХОВ заявлял, что 9 мая российские дипломаты прибыли на Холм Славы во Львове за полчаса до возложения цветов и венка от имени России, но им помешали это сделать.

«У сотрудников (консульства), которые несли венок, были вырваны «с мясом» георгиевские ленты, венок был брошен и демонстративно растоптан. На что ни правоохранительные органы, ни представители власти не отреагировали», - сказал он.

В.АСТАХОВ заявил, что инцидент с венком нанес вред украинско-российским отношениям.