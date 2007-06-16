В Харькове судят женщину, один ребенок которой выпал с 7 этажа, а второй - вешался

В Харькове начался суд над женщиной, обвиняемой в злостном невыполнении родительских обязанностей по уходу за ребенком.

Как сообщила корреспонденту УНИАН начальник отдела прокуратуры Харьковской области Алла ПРАВОСУД, беспечность этой женщины привела к тому, что ее самый меньший четырехлетний сын, оставшись без присмотра, самостоятельно забрался на подоконник квартиры, расположенной на седьмом этаже, чтобы поиграть, и выпал из открытого окна.

Следствием установлено, что мать в это время пошла раздобыть самогон. В тяжелом состоянии мальчик находится в больнице. Подсудимая имеет четверых детей, ранее нигде не работала, злоупотребляла спиртными напитками, проживая с сожителем, преднамеренно уклонялась от воспитания своих малышей, постоянно оставляя их без присмотра.

Для подсудимой избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В прошлом году именно из-за такого образа жизни матери ее 12-летний сын хотел покончить жизнь самоубийством, оставив записку. И только случайно, благодаря смекалке меньшей сестры, энергичным действиям соседа – студента и врачей подростка удалось спасти после того, как он уже висел в петле.

В марте с.г. года суд на 4 года лишил женщину свободы с испытательным сроком 2 года. Однако надлежащих выводов она, похоже, так и не сделала, отметила А.ПРАВОСУД. По иску службы по делам несовершеннолетних исполкома районного совета женщина теперь может быть лишена и родительских прав.