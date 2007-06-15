Ющенко одобрил меры безопасности для генетически модифицированных организмов

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Закон Украины «О Государственной системе биобезопасности при создании, испытании, транспортировке и использовании генетически модифицированных организмов».

Как сообщили УНИАН у пре-служби Президента, данным законом, в частности, определены основные принципы государственной политики в области обращения генетически модифицированных организмов (ГМО).

Им также предусмотрены требования ГМО и порядок их высвобождения в окружающую среду с целью апробации (испытаний).

В законе расписаны принципы государственной регистрации ГМО и установлены ограничения по их применению.

Также в законе выписаны требования к ввозу и транзиту ГМО, а также ответственность за нарушение законодательства в области обращения с ГМО.

Как сообщал УНИАН, этот закон Верховная Рада Украины приняла 31 мая.