Гриценко: мы стараемся найти баланс между уровнем оплаты и риском для жизни

Министр обороны Украины Анатолий ГРИЦЕНКО надеется, что вопрос повышения зарплат некоторым украинским военнослужащим, которые принимают участие в миротворческих операциях, будет решен уже в бюджете 2008 года.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, такое мнение он выразил в интервью украинским журналистам в Брюсселе.

“Мы пытаемся найти баланс между уровнем оплаты и тем риском для жизни и здоровья, которой существует при выполнении миротворческих операций... К сожалению, таки баланс пока не найден”, - сказал министр.

При этом А.ГРИЦЕНКО отметил, что это, в первую очередь, касается украинских миротворцев, принимающих участие в операциях, которые финансируются частично за счет Украины, а частично за счет партнеров.

По словам министра, в частности, есть проблема украинских вертолётчиков в Либерии, где есть значительный риск для здоровья. А.ГРИЦЕНКО добавил, что на сегодняшний день подготовлен соответствующий проект постановления, однако при этом выразил мнение, что вопрос, скорее всего, будет решаться уже после выборов, при подготовке следующего бюджета.