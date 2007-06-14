Контрабандисты прорвались через украинско-беларусскую границу

Легковой автомобиль «Ауди» и грузовик «ЗИЛ», которые везли контрабандную водку в Беларусь с территории Ривненской области, несмотря на выстрелы пограничников, прорвались на территорию Беларуси ночью 14 июня.

Как сообщил корреспонденту УНИАН пресс-секретарь Луцкого пограничного отряда Богдан КОЗУБ, пограничники предварительно получили оперативную информацию относительно возможной переправки через границу контрабандного товара, поєтому решили остановить и проверить грузовик, ехавший без номерных знаков. Однако грузовик и легковой автомобиль, который сопровождал его, не остановились, несмотря на выстрелы пограничников из пистолетов по колесам.

После того как злоумышленники прорвались через границу в районе пограничного поста «Неньковичи», информация об этом была передана белорусским коллегам. В половине пятого утра белорусы нашли на своей территории автомобиль «ЗИЛ» с пробитыми колесами, оставленный водителем. В кузове грузовики были обнаружены 3 тыс. бутылок с водкой, каждая емкостью 0,7 литра.

В грузовике также были обнаружены белорусские номера, которые, очевидно, злоумышленники планировали нацепить после пересечения границы.

В данный момент белорусские пограничники и правоохранители ведут поиск контрабандистов.