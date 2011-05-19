Строительство возле метро «Театральная» в Киеве таки прекратят?

Временная комиссия по проверке объектов, которые строятся в центральной исторической части Киева, на соответствие государственным строительным, санитарным и экологическим нормам считает необходимым прекратить строительство по ул. Гончара, 17-23, и демонтировать новостройку возле станции метро “Театральная”.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на результаты работы временной комиссии, которая завершила свою работу.

Так, относительно строительства торгово-офисного центра по ул. Богдана Хмельницкого, 7, (метро “Театральная”) комиссия информирует, что ею выявлены нарушения в вопросах выделения земельного участка Киевсоветом, а именно: нарушение нормативных требований ГСН 360-92** относительно расстояния между существующими зданиями и новостройкой; ГСН В.2.3-7-2003 относительно расположения объекта над действующей станцией метрополитена; отсутствие надлежащего согласования проекта строительства с центральным органом охраны культурного наследия.

Комиссия считает необходимым принять меры для прекращения строительства и демонтажа строения ТОЦ по ул. Богдана Хмельницкого, 7, с последующим восстановлением сквера и комплексным благоустройством территории за средства застройщика.

Также планируется предложить застройщику другой земельный участок для реализации его проекта.

Рассмотрев материалы строительства жилищного комплекса по ул. Олеся Гончара, 17-23, комиссия считает целесообразным срочно прекратить все строительные работы и проверить законность и действие предоставленных согласований, а также рассмотреть вопрос законности выделения земельного участка по указанному адресу и вопрос об отмене п. 65 решения Киевского городского совета от 15.07.2004 №419/1829 о выделении земельного участка.

По поводу этого объекта комиссия также решила обратиться в прокуратуру г. Киева и к генеральному прокурору Украины с ходатайством обязать государственную архитектурно-строительную инспекцию отменить разрешение на проведение строительных работ по ул. Олеся Гончара, 17-23.

Комиссия считает необходимым обратиться в Киевский городской совет с ходатайством ускорить принятие решения «О моратории на проведение строительных работ в пределах улиц Ирининская, Рейтарская, Олеся Гончара, Большая Житомирская, Михайловская и Михайловский переулок».

Кроме того, комиссия, изучив материалы относительно строительства жилого дома со встроенными офисными помещениями, помещениями социальной сферы и подземным паркингом по ул. Пирогова и ул. Богдана Хмельницкого, 2/37-Б, установила, что на данное время ООО «Торговый дом Международного союза украинских предпринимателей» не имеет правовых оснований для использования земельных участков общей площадью 0,23 га по ул. Пирогова, 2, и ул. Богдана Хмельницкого, 2/37-Б, в Шевченковском районе. Согласно решению комиссии, дальнейшее строительство технологически невозможно и опасно в рамках существующего проекта, поскольку связано с реальной угрозой разрушительных деформаций и полного уничтожения ближайшего жилого дома по адресу Пирогова, 2, и прилегающих к нему трех памятников архитектуры.

Комиссия намерена рекомендовать КГГА внести предложение Киевсовету об отмене его решения от 07.07.2005 года № 609/3185 и от 18.02.2007 года № 122/783.