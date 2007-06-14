Милицейское начальство ”нахапало” 1,6 миллиарда

По результатам комплексной ревизии финансово-хозяйственной деятельности Министерства внутренних дел Украины в 2005-2006 гг., которая проводилась с начала этого года Главным контрольно-ревизионным управлениям Украины, выявлено финансовых нарушений на общую сумму 1,6 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил заместитель начальника Главного управления КРУ Дмитрий ОЛИЙНЫК.

По его информации, ревизией были охвачены свыше 580 объектов МВД. «И результаты, безусловно, поражают», - сказал он. Так, в частности, по его словам, “установлено финансовых нарушений, которые привели к потерям в сумме 136 млн. грн. В результате утверждения бывшим министром МВД Украины Юрием ЛУЦЕНКО штатов сверх определенной Кабмином численности до 3 тыс. штатных единиц, на оплату их труда потрачено лишних 73,3 млн. грн.”.

Кроме того, сообщил Д.ОЛИЙНЫК, достаточно много нарушений было выявлено в деятельности Департамента ГАИ МВД Украины, Управления капитального строительства и инвестиций МВД Украины, выявлено также значительные нарушения законодательства при использовании подразделениями МВД автотранспорта, не обоснованы расходы доходов специального фонда подразделений МВД в регионах.

Также, по его словам, были установлены факты получения нетипичной для деятельности МВД благотворительной помощи зерном. “Ревизией выявлено зачисление доходов в спецфонд бюджетных учреждений МВД по источникам, не предусмотренным действующим законодательством; при осуществлении строительства жилья на договорных условиях в регионах имели место нарушения законодательства, что влияет на уменьшение активов этих бюджетных учреждений”, - добавил Д.ОЛИЙНЫК.

По информации начальника ГлавВКРУ, по результатам проведенных ревизий составлено 684 протокола о совершении административных нарушений.

Д.ОЛИЙНЫК также сообщил, что свыше 600 чел. привлечены к ответственности, и на данный момент возмещено и обновлено расходов и недостатка денег на сумму 18,8 млн. грн., устранено других финансовых нарушений, которые не привели к потерям финансовых и материальных ресурсов, на сумму свыше 338 млн. грн.

По результатам проверки в правоохранительные органы для соответствующего реагирования переданы 392 материала для установления наличия в действиях соответствующих лиц состава преступления или административного нарушения.

Как заметил Д.ОЛИЙНЫК, Генпрокуратурой Украины по результатам ревизии возбуждены 6 уголовных дел.

Комментируя выявленные финансово-хозяйственные нарушения, Д.ОЛИЙНЫК отметил, что, по его убеждению, это произошло из-за неудовлетворительного управления финансовыми потоками, в первую очередь, на уровне руководителей министерства.

В то же время, он отметил, что выявленные КРУ нарушения за период 2005-2006 гг. не возникли одновременно, а носили системный характер, и не были устранены руководством МВД, в том числе, руководством региональных управлений.

По словам Д.ОЛИЙНЫКА, вчера состоялась совместная коллегия КРУ и МВД, на которой были заслушаны результаты проверки. Участники коллегии, в первую очередь руководство МВД, приняли решение о необходимости радикальных изменений в управлении финансовыми ресурсами министерства и концентрации их на уровне департаментов и руководства.

Кроме того, на коллегии было принято решение начать работу по ликвидации определенных подразделений, которые функционируют при министерстве и занимаются коммерческой деятельностью, в первую очередь тех, у которых выявлены финансовые нарушения.