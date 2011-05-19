В Мариинском парке - 10 автобусов с «Беркутом»

Возле Верховной Рады Украины собираются участники Всеукраинской акции протеста «Вперед».

Как передает корреспондент УНИАН, люди держат в руках национальные и белые флаги с надписью «Вперед!».

Также неподалеку от Мариинского дворца установлена сцена, возле которой несколько лиц бьют в барабаны и дудят в дудки.

Также в Мариинском парке сосредоточено достаточно большое количество работников милиции. В частности, за зданием Министерства здравоохранения Украины находится свыше 10 автобусов, в которых находятся бойцы спецподразделения «Беркут».

По данным столичной милиции, на сегодняшнюю акцию протеста «Вперед!» в Киев поездами из разных регионов прибыли около 300 человек.

Как отметили в столичном Главке милиции, большей частью это люди из западных регионов. В то же время в милиции заметили, что информацией о количестве приезда людей автобусами пока не владеют.

В свою очередь один из помощников народного депутата Натальи КОРОЛЕВСКОЙ отметил, что фактов массового недопущения автобусов с участниками акции из регионов в Киев не зафиксировано, кроме Черниговской области, где работники ГАИ продолжительное время проверяли документы у водителя одной из автоколонн, направлявшейся в столицу.

Как сообщал УНИАН, по данным МВД, охрану общественного порядка во время акции «Вперед» будут обеспечивать около 700 работников милиции и военнослужащих внутренних войск МВД Украины.

В милиции отметили, что согласно поданным заявкам, ожидается прибытие свыше 13 тыс. лиц в центр Киева, которые намерены принять участие в акции протеста.