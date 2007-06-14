Высокотехнологическое оборудование для АЭС впервые создали в Украине

Перегрузочная машина, модернизированная специалистами Института проблем атомных станций (Одесса) успешно произвела перегрузку топлива на третьем энергоблоке Ривненской АЭС.

Об этом УНИАН сообщил генеральный директор ИПАС Станислав НИКИФОРОВ.

По его словам, комплексная реконструкция перегрузочной машины была разработана ИПАС в рамках тендера НАЭК «Энергоатом» на котором предложения одесских специалистов были признаны лучшими. Тендер происходил осенью 2005 года.

С. НИКИФОРОВ сообщил, что перегрузочное оборудование в настоящее время успешно прошло опытную эксплуатацию на РАЭС, теперь готовятся документы для его перевода в промышленную эксплуатацию, которая намечена на 2008 год во время очередной перегрузки топлива на третьем энергоблоке.

«Впервые украинский производитель разработал высокотехнологичное оборудование для украинских АЭС, и оно полностью соответствует всем нормативным требованиям по безопасности в ядерной энергетике», – отметил С. НИКИФОРОВ.

Как сообщал УНИАН, 11 июня, в 21 час. 30 мин. энергоблок №3 Ривненской АЭС был подключен к энергосети после проведения капитального планового ремонта.

АОЗТ “Институт проблем атомных станций” (ИПАС) создан в конце 1997г в. ИПАС специализируется на изготовлениии и внедрении в промышленную эксплуатацию на АЭС высокоинтеллектуальных и наукоемких систем позволяющих максимально автоматизировать основные вспомогательные процессы эксплуатации при остановленном и разобранном реакторе. Это прежде всего системы для перегрузки топлива, контроля герметичности оболочек ТВС, и определение глубины выгорания топлива.