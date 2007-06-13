Шаровая молния прошла по головам мальчишек, убила одного и ранила четверых

В Николаевской области от разряда шаровой молнии погиб 16-летний мальчик, а четверо подростков – получили травмы разной степени тяжести.

Как сообщили УНИАН в Центре пропаганды Главного управления Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций в Николаевской области, чрезвычайное происшествие произошло 12 июня в 19.00 часов вечера в селе Катериновка Веселиновского района. В группу людей, которые во время грозы шли встречать коров с пастбища, ударила молния. Шаровой разряд прошел по головам пяти ребят: 16-летнему Максиму, 18-летним Александру и Михаилу, 13-летним Коле и Васе. Отскакивая от одного и переходя к другому, молния поражала огромной силой удара все на своем пути. Пройдя по головам мальчишек, разряд ударил в руку матери Александра, которая шла рядом с мальчиками, а после рикошетом – ударила в ноги ее невестке.

К несчастью, Максим погиб от удара молнии.

Всех пострадавших доставили в село Степовое Николаевского района, где им была оказана первая медицинская помощь, а четверо ребят перевезены в областную детскую больницу города Николаева. В настоящее время Коля находится в реанимационном отделении детской больницы, его состояние и состояние Васи врачи оценивают как средней тяжести, состояние Александра и Михаила – удовлетворительное.

Главное управление МЧС в Николаевской области предупреждает: чтобы снизить риск во время грозы на открытой местности, нельзя прятаться под высокими деревьями, в особенности одиночными. Наиболее опасными из них являются дуб, тополь, ель и сосна. Очень редко молния попадает в вербу и клен, маловероятна ее атака - на куст. На открытом пространстве лучше присесть в сухую яму или траншею. Положение тела должно иметь как можно меньше точек соприкосновения с землей. Не нужно бежать. Также опасными могут быть и металлические предметы, поэтому нельзя находиться рядом с ними. Не следует купаться во время грозы, предостерегает ГУ МЧС в Николаевской области.