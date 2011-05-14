Курс гривни останется близким к правительственному ориентиру

Курс гривни в 2011 году останется близким к правительственному ориентиру 7,95 грн. за один доллар, несмотря на нынешнюю волатильность, связанную с "конъюнктурным" поведением участников рынка. Об этом премьер-министр Николай АЗАРОВ заявил в интервью Reuters, сообщает правительственный сайт.

"Те параметры, которые мы заложили в макроэкономическом прогнозе, в том числе и курс, мы будем выдерживать, и для этого у нас есть все основания", - сказал Н.АЗАРОВ.

"Это такие ситуации, которые больше связаны с конъюнктурным поведением агентов рынка, чем с фундаментальными проблемами. Никаких фундаментальных проблем нет", - отметил премьер-министр.

По его словам, международные резервы Нацбанка выросли до рекордного показателя 38,5 млрд. долл. и позволяют сглаживать временные курсовые колебания. Кроме того, правительство надеется до конца года договорится с Россией о снижении цены на газ, что будет способствовать сокращению дефицита внешней торговли.

"Совокупность многих факторов говорит о том, что профицит валютного счета у нас все-таки будет, а это основа для стабильности нашей денежной единицы", - добавил премьер-министр. В то же время Н.АЗАРОВ отметил, что власти намерены придерживаться гибкой курсовой политики, поддерживающей экспорт.