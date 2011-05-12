Обвалилась стена Бережанского замка XVIв., чиновники валят все на Польшу

В Тернопольской области обвалилась часть стены памятника архитектуры национального значения - Бережанского замка. Как сообщил корреспонденту УНИАН начальник отдела градостроения и охраны памятников областного управления архитектуры Ярослав ПЕЛЕХАТЫЙ, часть стены обвалилась вследствие разрушительных процессов, вызванных замораживанием и размораживанием строительных смесей.

«Когда-то давно, еще при Польше, проводили консервирование раствором более крепким, чем все строение замка. Вот эта часть и обвалилась», – пояснил Я.ПЕЛЕХАТЫЙ.

По его данным, сейчас специалисты готовят дефектный акт. По предварительным данным, для локализации и ликвидации следствий разрушения необходимо десятки тысяч гривень.

«А чтобы обеспечить консервирование замка необходимо более миллиона. Тогда как последние два года средства на сохранение исторических памятников в госбюджете, откуда они шли непосредственно историческим заповедникам, не выделяют. Теперь директор заповедника поехал в Польшу, возможно, удастся там получить необходимую материальную помощь для Бережанского замка. Еще пробуем получить финансирование по линии МЧС, однако у них тоже ограниченные резервы», – констатирует Я.ПЕЛЕХАТЫЙ.

По его словам, обвал стены слишком большой угрозы не несет.

«Но если не провести консервирование, еще несколько таких обвалов – и памятник как таковой будет разрушен», – объясняет опасность Я.ПЕЛЕХАТЫЙ.

Справка УНИАН. Бережанский замок был построен в 1554 году семьей Сенявских. За пышность дворца его называли «восточным Вавелем».

На замковом дворе была построена часовня Святой Троицы в готическом стиле, которая служила семейной усыпальницей рода Сенявских. В 1570 году замок был дополнительно перестроен и укреплен. Подступы к замковым укреплениям были защищены водой.

В 1620 году татарские отряды, которые сновали в околицах Бережан, даже не осмелились штурмовать городские укрепления.

С 1999 года Бережанский замок отнесен в перечень архитектурных объектов Украины, которые подлежат восстановлению. Но восстановительно-ремонтные работы фактически не ведутся из-за недостатка финансирования.