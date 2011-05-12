У Азарова признали, что цена на российский газ может перевалить за $400

Цена импортного природного газа для Украины в третьем квартале 2011 года прогнозируется на уровне 350 долл. за тыс. куб. м, а в четвертом квартале она может превысить 400 долл. за тыс. куб. м.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель директора Департамента по вопросам нефтяной, газовой, торфяной, нефтеперерабатывающей промышленности и альтернативных видов топлива Министерства энергетики и угольной промышленности Украины Константин БОРОДИН в ходе украинско-российского экономического форума сегодня в Киеве.

«Прогнозная цена природного газа для Украины, с учетом скидки, в третьем квартале может составить порядка 350, в четвертом квартале текущего года – 400 долл. и выше», - сказал он.

В то же время К.БОРОДИН напомнил, что Украина в лице министерства и НАК «Нафтогаз Украины» ведет диалог с российской стороной о внесении изменений в контракт на поставку природного газа в Украину.

«Эти контракты не соответствуют последним изменениям, которые были внесены в контракты между хозсубъектами России и европейских стран», - добавил К.БОРОДИН.

Также он уточнил, что украинская сторона предлагает внести ряд изменений в действующий контракт в части изменения базовой цены газа, включения в контракт скидок в зависимости от объема закупаемого газа и сезонных скидок. Кроме того, предлагается внести изменения в составляющие формулы цены газа для Украины, которая в настоящее время привязана к газойлю, который в энергобалансе Украины не применяется.

Напомним, что цена на газ устанавливается поквартально. Цена импортного природного газа для Украины в первом квартале 2011 года составляла около 264 долл. за тыс. куб. м, во втором – 295,6 долл. за тыс. куб. м.