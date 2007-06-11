В Крыму разоблачили криминальную группировку работорговцев

Сотрудники Главного управления СБ Украины в АР Крым совместно с представителями Управления по борьбе с торговлей людьми и нелегальной миграцией, УБОП ГУМВД разоблачили противоправную деятельность группы злоумышленников, которые незаконно вывозили за границу и эксплуатировали молодых крымчан, в том числе несовершеннолетних.

Как сообщили УНИАН, в пресс-центре СБУ, положила начало преступному бизнесу директор одного из местных модельных агентств с филиалами в нескольких городах, в которых обучались девушки в возрасте от 14 лет, чтобы принимать участие в кастингах и демонстрации мод в Украине и за рубежом.

Сообщается, что в очередной раз директор предложила 12 девушкам кастинг в Турции, причем содержание и возвращение их планировалось за счет принимающей стороны. Однако за рубежом оказалось, что кастинга не будет, а деньги на обратную дорогу надо заработать консумацией в барах и ресторанах, которыми владел турецкий партнер директора-крымчанина.

Пресс-служба объясняет, что консумация – это заигрывание с посетителями с целью стимулирования больших расходов в ресторане. Девушки должны были работать ночью до 7 часов утра. При этом половину заработков директор клала в свой карман.

Сообщается, что позже женщина нашла другого сообщника в турецкой столице и перевезла группу “моделей” к нему, причем новый хозяин выплатил предыдущему за каждую девушку 1 тыс. дол.

Совместно с правоохранительными органами Турции Главному управлению СБУ в Крыму удалось вернуть гражданок Украины домой.

В отношении директора модельного агентства и ее сообщников возбуждено уголовное дело. Продолжаются поиски потерпевших от преступной деятельности указанной группы злоумышленников.

СБУ обращается, к украинцам сообщать о фактах торговли людьми или именах жертв по телефону доверия ГУ СБУ в Симферополе с 9 до 18 час. по тел. 8(0652) 244-504, в нерабочее время по тел. 8(0652) 277-400.