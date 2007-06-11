Беркут задержал банду фальшивомонетчиков возле городской Доски почета

В Севастополе во время спецоперации задержаны члены преступной группы, которые занималась изготовлением и сбытом фальшивых гривен.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в центре общественных связей УВМД Украины в городе Севастополе, во время задержания, которое произошло в самом центре города - на площади Нахимова возле городской Доски почета, злоумышленники оказывали сопротивление сотрудникам отдела государственной службы борьбе с экономическими преступлениями и бойцам местного „Беркута”. Фальшивомонетчики задержаны с вещественными доказательствами - 120-ю поддельными купюрами номиналом 50 и 100 грн.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 199 Уголовного кодекса Украины (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью сбыта или сбыт поддельных денег). Следствием уже установлено, что члены преступной группы изготовляли свои фальшивки с применением копировальной техники. Сначала „жертвами” фальшивомонетчиков были ночные клиенты такси (один из них работал таксистом) и отдыхающие. Фальшивые деньги они также продавали: купюру номиналом в 100 грн. - за 25 „настоящих” гривен, номиналом в 50 грн. - за 15 грн. „настоящих”. В планах группировки было приобрести матрицу для печатания денег и расширения каналов сбыта.