Россия и Украина отменят списки персон нон-грата симметрично

Президенты Украины и России договорились создать комиссию, которая будет изучать вопрос об отмене практики объявления персонами нон-грата граждан обеих стран. Об этом сообщил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в интервью журналистам после своей встречи с Президентом Российской Федерации Владимиром ПУТИНЫМ в Санкт-Петербурге.

Как передает корреспондент УНИАН, В.ЮЩЕНКО рассказал, что в ходе встречи был обсужден вопрос об ограничении по перемещению отдельными гражданами двух стран. Президенты решили создать при внешнеполитических ведомствах рабочие группы, которые на протяжении одной-двух недель проведут взаимные консультации по существующим спискам относительно ограничения пребывания граждан двух стран на территории другой.

По словам В.ЮЩЕНКО, комиссия должна определить четкие принципы принятия соответствующих решений обеими сторонами и максимально уменьшить подобные случаи. Работа комиссии должна привести к симметрической отмене решений относительно списков персон нон-грата.

«Таким образом, мы выходим из того, если мы эту работу организуем, то в ближайшие несколько недель мы сможем впритык подойти к решению вопроса отмены ограничений по тем лицам, по которым официально сообщалось в предыдущие месяцы», - отметил В.ЮЩЕНКО.